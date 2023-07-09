Австрийская группа энергокомпаний OMV продолжит покупку газа у РФ, — Financial Times

Газовые трубы. Фото: росСМИ

Австрийская группа энергокомпаний OMV продолжит покупать газ у России. Она не планирует расторгать контракт с "Газпромом", который был заключен еще в 2018 году.

Об этом сообщает Financial Times.

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"Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы", — заявил гендиректор группы Альфред Штерн.

Австрийская группа энергокомпаний OMV снабжает 30% страны газом. Она имеет контракты на поставку газа из Норвегии и с терминалов СПГ в Нидерландах и Италии. По словам Штерна, также были заключены контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого газа.

Контракт OMV с Российской Федерацией истекает в 2040 году.

Напомним, в июне этого года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа в Испанию. Это произошло, несмотря на санкции.

Также мы писали, что информационное агентство Bloomberg сообщало, что Российская Федерация не может найти покупателей на 90 млрд кубометров своего газа. После потери европейского рынка и падения цены на газ бюджет РФ за первые пять месяцев 2023 года получил на 45% меньше средств, чем за тот же период 2022 года.

Добавим, Чехия за первый квартал этого года не импортировала газ из России и заменила его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.