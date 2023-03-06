Raiffeisen банк понад 10 років обслуговував олігархів з оточення путіна

Австрійський банк Raiffeisen більш як 10 років співпрацював з оточенням путіна
Банк Raiffeisen понад 10 років обслуговував кіпрську фіктивну компанію. Цікаво те, що вона належить двом олігархам з оточення володимира путіна.
Про це пише видання Der Standart.
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Що відомо
У матеріалі журналістів йдеться, що фіктивні компанії, які співпрацювали з Raiffeisen Bank International, були під впливом російських олігархів Аркадія та Бориса Ротенбергів — поплічників кремлівського диктатора.
Окрім того, австрійське Управління з фінансового ринку критикувало банк за недостатньо серйозне ставлення до правил щодо запобігання можливому відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема в офшорних зонах.
Так, у 2018 році банку присудили рекордний штраф — понад три мільйони євро, що є найбільшим з тих, які коли-небудь сплачувала фінансова установа в Австрії. У виданні кажуть, що одна з компаній Ротенбергів співпрацювала з цим банком 14 років.
Австрійська газета зазначає, що Ротенберги — це не єдині російські олігархи, яких підозрюють у зв'язках із Raiffeisen Bank International. Примітно, що цей банк продовжує працювати в рф, попри вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше фсб рф звинуватила Україну у нібито спробі підірвати авто російського олігарха Костянтина Малофєєва.