Банк обслуговував фіктивну компанію олігархів Ротенбергів

Банк Raiffeisen понад 10 років обслуговував кіпрську фіктивну компанію. Цікаво те, що вона належить двом олігархам з оточення володимира путіна.

Про це пише видання Der Standart.

Що відомо

У матеріалі журналістів йдеться, що фіктивні компанії, які співпрацювали з Raiffeisen Bank International, були під впливом російських олігархів Аркадія та Бориса Ротенбергів — поплічників кремлівського диктатора.

Окрім того, австрійське Управління з фінансового ринку критикувало банк за недостатньо серйозне ставлення до правил щодо запобігання можливому відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема в офшорних зонах.

Так, у 2018 році банку присудили рекордний штраф — понад три мільйони євро, що є найбільшим з тих, які коли-небудь сплачувала фінансова установа в Австрії. У виданні кажуть, що одна з компаній Ротенбергів співпрацювала з цим банком 14 років.

Австрійська газета зазначає, що Ротенберги — це не єдині російські олігархи, яких підозрюють у зв'язках із Raiffeisen Bank International. Примітно, що цей банк продовжує працювати в рф, попри вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше фсб рф звинуватила Україну у нібито спробі підірвати авто російського олігарха Костянтина Малофєєва.