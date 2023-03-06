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Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина

6 марта 2023 23:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Raiffeisen банк более 10 лет обслуживал олигархов из окружения путина
Банк обслуживал фиктивную компанию олигархов Ротенбергов
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Банк Raiffeisen более 10 лет обслуживал кипрскую фиктивную компанию. Интересно то, что она принадлежит двум олигархам из окружения владимира путина.

Об этом пишет издание Der Standart.

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Что известно

В материале журналистов говорится, что фиктивные компании, сотрудничавшие с Raiffeisen Bank International, были под влиянием российских олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов — приспешников кремлевского диктатора.

Кроме того, австрийское Управление по финансовому рынку критиковало банк за недостаточно серьезное отношение к правилам предотвращения возможного отмывания денег и финансирования терроризма, в частности в оффшорных зонах.

Так, в 2018 году банку присудили рекордный штраф — более трех миллионов евро, что является самым большим из тех, которые когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии. В издании говорят, что одна из компаний Ротенбергов сотрудничала с этим банком 14 лет.

Австрийская газета отмечает, что Ротенберги — это не единственные российские олигархи, подозреваемые в связях с Raiffeisen Bank International. Примечательно, что этот банк продолжает работать в россии, несмотря на вторжение в Украину.

Напомним, ранее фсб рф обвинила Украину в якобы попытке взорвать авто российского олигарха Константина Малофеева.

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