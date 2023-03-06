Raiffeisen банк более 10 лет обслуживал олигархов из окружения путина

Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина
Банк Raiffeisen более 10 лет обслуживал кипрскую фиктивную компанию. Интересно то, что она принадлежит двум олигархам из окружения владимира путина.
Об этом пишет издание Der Standart.
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Что известно
В материале журналистов говорится, что фиктивные компании, сотрудничавшие с Raiffeisen Bank International, были под влиянием российских олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов — приспешников кремлевского диктатора.
Кроме того, австрийское Управление по финансовому рынку критиковало банк за недостаточно серьезное отношение к правилам предотвращения возможного отмывания денег и финансирования терроризма, в частности в оффшорных зонах.
Так, в 2018 году банку присудили рекордный штраф — более трех миллионов евро, что является самым большим из тех, которые когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии. В издании говорят, что одна из компаний Ротенбергов сотрудничала с этим банком 14 лет.
Австрийская газета отмечает, что Ротенберги — это не единственные российские олигархи, подозреваемые в связях с Raiffeisen Bank International. Примечательно, что этот банк продолжает работать в россии, несмотря на вторжение в Украину.
Напомним, ранее фсб рф обвинила Украину в якобы попытке взорвать авто российского олигарха Константина Малофеева.