Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден може накласти вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників. Він стосується надання допомоги Ізраїлю, яка буде оплачена шляхом скорочення коштів для Служби внутрішніх доходів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю

Адміністративно-бюджетне управління (АБУ) у розширеній заяві у вівторок ввечері заявило, що цей захід "не відповідає нагальності моменту, поглиблюючи наші розбіжності та серйозно підриваючи історичну двопартійну підтримку безпеки Ізраїлю".

Законодавство, підтримане новим спікером Палати представників Майком Джонсоном, уже наштовхнулося на жорстку двопартійну опозицію з боку Сенату США, створивши протистояння, коли він намагається возз’єднати республіканців, які утворюють вузьку більшість у його палаті.

АБУ додало у своїй заяві, що вимога так званих бюджетних компенсацій для екстреної допомоги у сфері безпеки "створює новий і небезпечний прецедент, обумовлюючи допомогу Ізраїлю, ще більше політизуючи нашу підтримку та ставлячись до одного союзника інакше, ніж до інших. Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки".

Палата представників планує в четвер проголосувати за пакет допомоги Ізраїлю Джонсона на 14 мільярдів доларів.

"Підтримка Ізраїлю та захист невинних там є в наших національних інтересах, і це більш нагальна потреба, ніж агенти IRS", — сказав Джонсон, зазнаючи, що так вважає громадськість.

Проте демократи кажуть, що такий маневр коштуватиме уряду втрати власних доходів.

"Законопроєкт Республіканської партії в Палаті представників надзвичайно неадекватний і на ньому є відбитки жорстких правих. Це робить допомогу Ізраїлю, який щойно зіткнувся з найстрашнішим терористичним нападом у своїй історії, залежною від отруйних таблеток, які винагороджують багатих шахраїв", — сказав в Сенаті Чак Шумер.

Пакет допомоги для України

Лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям Демократичної партії щодо фінансування екстреного запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, який також передбачає допомогу Україні, Тайваню та гроші для зміцнення південного кордону США. Сенатори можуть оприлюднити його наступного тижня.

Джонсон, однак, хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, проти чого виступають кілька консерваторів Палати представників.

Беручи до уваги це, АБУ у своїй заяві зазначило, що "нездатність підтримати Україну в цей ключовий момент війни надішле жахливе повідомлення Росії про нашу нерішучість, не кажучи вже про решту світу".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.