Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей. Он касается оказания помощи Израилю, которая будет оплачена путем сокращения средств для Службы внутренних доходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Вето на законопроект о помощи Израилю

Административно-бюджетное управление (АБУ) в расширенном заявлении во вторник вечером заявило, что эта мера "не отвечает насущности момента, углубляя наши разногласия и серьезно подрывая историческую двухпартийную поддержку безопасности Израиля".

Законодательство, поддержанное новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, уже столкнулось с жесткой двухпартийной оппозицией со стороны Сената США, создав противостояние, когда он пытается воссоединить республиканцев, образующих узкое большинство в его палате.

АБУ добавило в своем заявлении, что требование так называемых бюджетных компенсаций для экстренной помощи в сфере безопасности "создает новый и опасный прецедент, обусловливая помощь Израилю, еще больше политизируя нашу поддержку и относясь к одному союзнику иначе, чем к другим. Этот законопроект плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности".

Палата представителей планирует в четверг проголосовать за пакет помощи Израилю Джонсону в 14 миллиардов долларов.

"Поддержка Израиля и защита невиновных там есть в наших национальных интересах, и это более насущная потребность, чем агенты IRS", — сказал Джонсон, указывая, что так считает общественность.

Однако демократы говорят, что такой маневр будет стоить правительству потери собственных доходов.

"Законопроект Республиканской партии в Палате представителей чрезвычайно неадекватен и на нем есть отпечатки жестких правых. Это делает помощь Израилю, только столкнувшемуся с самым страшным террористическим нападением в своей истории, зависимой от ядовитых таблеток, вознаграждающих богатых мошенников", — сказал в Сенате Чак Шумер.

Пакет помощи для Украины

Лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, больше отвечающий предложениям Демократической партии по финансированию экстренного запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, который также предусматривает помощь Украине, Тайваню и деньги для укрепления южной границы США. Сенаторы могут обнародовать его на следующей неделе.

Джонсон, однако, хочет отделить любую помощь Украине, против чего выступают несколько консерваторов Палаты представителей.

Учитывая это, АБУ в своем заявлении отметило, что "неспособность поддержать Украину в этот ключевой момент войны пришлет ужасное сообщение России о нашей нерешительности, не говоря уже об остальном мире".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.