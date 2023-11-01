Столтенберг закликав не зменшувати військову підтримку України через події на Близькому Сході

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Еспресо. ТV

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.

Про це він сказав під час засідання Північної ради, у вівторок 31 жовтня в Осло.

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"Українці воюють з мужністю й рішучістю. Але мужність не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя. Високоякісна — і у великих кількостях. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", — пояснив він.

РФ втратила політичний вплив

Столтенберг також пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення українці відвоювали половину території, яку РФ захопила минулого року, вижили як нація і зберегли свободу й незалежність.

"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і дедалі більше ізолюється. Вторгнення в Україну — це стратегічна поразка Росії", — наголосив Столтенберг.

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