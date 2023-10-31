Посол заявив, що Зеленський може приїхати до Ізраїлю в будь-який час

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський приїде до його країни, щоби підтримати місцевих жителів. При цьому посол зазначив, що Ізраїль ніколи не відмовляв у цьому гаранту.

Про це Бродський повідомив на пресконференції.

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За словами Бродського, в Ізраїлі знають та чують, що Україна їх підтримує. При цьому він зазначив, що Зеленський спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю відразу після нападу палестинців.

"Ми сподіваємося, що Володимир Зеленський приїде до Ізраїлю. Ми чекаємо і будемо раді його бачити", — зазначив посол.

Бродський підтвердив, що Ізраїль відчуває солідарність з боку України на різних рівнях і висловив подяку за це. Бродський зазначив, що Україна стоїть серед невеликої кількості держав, які не підтримували тероризм.

Він також додав, що Ізраїль з нетерпінням чекає на візит Володимира Зеленського на знак солідарності і підтвердив, що немає жодних перешкод для такого візиту з боку Ізраїлю.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив на пресконференції в Укрінформі про трагічну загибель 25 українців на території його країни. За його словами, більшість загиблих мали подвійне громадянство та проживали в Ізраїлі разом зі своїми сім'ями.