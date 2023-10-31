Посол заявил, что Зеленский может приехать в Израиль в любое время

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил надежду, что президент Владимир Зеленский приедет в его страну, чтобы поддержать местных жителей. При этом посол указал, что Израиль никогда не отказывал гаранту в этом.

Об этом Бродский сообщил на пресс-конференции.

Читайте также:

Израиль надеется на визит Зеленского

По словам Бродского, в Израиле знают и слышат, что Украина их поддерживает. При этом он указал, что Зеленский общался с премьер-министром Израиля сразу после нападения палестинцев.

"Мы надеемся, что Владимир Зеленский приедет в Израиль. Мы ждем и будем рады его видеть", — указал посол.

При этом Бродский подтвердил, что Израиль ощущает солидарность со стороны Украины на различных уровнях и выразил благодарность за это. Бродский указал, что Украина стоит среди небольшого числа государств, которые не поддерживали терроризм.

Он также добавил, что Израиль с нетерпением ожидает визита Владимира Зеленского в знак солидарности и подтвердил, что нет никаких препятствий для такого визита со стороны Израиля.

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил на пресс-конференции в Укринформе о трагической гибели 25 украинцев на территории его страны. Согласно его словам, большинство погибших имели двойное гражданство и проживали в Израиле вместе со своими семьями.