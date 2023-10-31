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Посол подтвердил смерть 25 украинцев в Израиле и секторе Газа

31 октября 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол подтвердил смерть 25 украинцев в Израиле и секторе Газа
Мирные жители сектора Газа. Фото: Mahmud Hams/AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил на пресс-конференции в Укринформе о трагической гибели 25 украинцев на территории его страны. Согласно его словам, большинство погибших имели двойное гражданство и проживали в Израиле вместе со своими семьями. 

Об этом посол сообщил в рамках брифинга.

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"Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов", — сказал он.

Бродский также отметил, что двое из погибших будут похоронены в Украине по просьбе родственников. 

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил смерть 21 гражданина Украины в Израиле, а также сообщил о гибели четверых украинцев в секторе Газа, среди которых трое детей.

Напомним, что в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 25 украинцев. Еще несколько сотен находится в заложниках в Газе. Террористы используют их как "живой щит".

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