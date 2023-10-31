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Посол підтвердив смерть 25 українців в Ізраїлі та секторі Гази

31 жовтня 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол підтвердив смерть 25 українців в Ізраїлі та секторі Гази
Мирні мешканці сектору Гази. Фото: Mahmud Hams/AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив на пресконференції в Укрінформі про загибель 25 українців на території його країни. За його словами, більшість загиблих мали подвійне громадянство та проживали в Ізраїлі разом зі своїми сім'ями.

Про це посол повідомив у рамках брифінгу.

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"З-поміж загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", — сказав він.

Бродський також зазначив, що двох із загиблих буде поховано в Україні на прохання родичів.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко підтвердив смерть 21 громадянина України в Ізраїлі, а також повідомив про загибель чотирьох українців у секторі Газа, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинули 25 українців. Ще кілька сотень перебуває у заручниках у Газі. Терористи використовують їх як "живий щит".

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