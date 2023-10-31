Посол Израиля заявил, что ХАМАС использует заложников в качестве "живого щита"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 25 украинцев. Еще несколько сотен находится в заложниках в Газе. Террористы используют их как "живой щит".

Об этом Михаил Бродский сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Заложники ХАМАСа

По словам Бродского, палестинцы продолжают удерживать в заложниках украинцев, которые живут на территории Газы. Всех гражданских боевики ХАМАСа используют как "живой щит".

Он подчеркнул, что эвакуация украинцев из Газы пока невозможна. Израиль делает все, чтобы эвакуировать граждан Украины.

Посол говорит, что ХАМАС долго готовился к войне с Израилем.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

Также мы писали, что премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС.

Добавим, что конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается уже долгие годы. Кто-то убежден, что палестинцы борются за право на существование, а другие считают их террористами.