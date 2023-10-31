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Посол Ізраїлю заявив, що ХАМАС використовує заручників як "живий щит"

31 жовтня 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол Ізраїлю заявив, що ХАМАС використовує заручників як "живий щит"
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на пресконференції. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинули 25 українців. Ще декілька сотень перебуває у заручниках в Газі. Терористи використовують їх як "живий щит".

Про це Михайло Бродський повідомив на пресконференції, передає кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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За словами Бродського, палестинці продовжують утримувати в заручниках українців, які живуть на території Гази. Усіх цивільних бойовики ХАМАСу використовують як "живий щит".

Він наголосив, що евакуація українців із Гази наразі неможлива. Ізраїль робить усе, щоб евакуювати громадян України.

Посол каже, що ХАМАС довго готувався до війни з Ізраїлем. 

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи побудували мережу тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї.

Також ми писали, що прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — розширення сухопутної операції. Він заявив, що його країна продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС.

Додамо, конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази триває вже довгі роки. Хтось переконаний, що палестинці виборюють право на існування, а інші вважають їх терористами.

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