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ХАМАС побудував мережу тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї, — посол Ізраїлю

31 жовтня 2023 10:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ХАМАС побудував мережу тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї, — посол Ізраїлю
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на пресконференції. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи побудували мережу тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї.

Про це Михайло Бродський повідомив на пресконференції, передає кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Бродський наголосив, що за словами президента Ізраїля Іцхака Герцоґа, за часів Другої світової війни за один день не вбивали таку кількість євреїв, як це сталося 7 жовтня.

"Після того, що сталось, Ізраїль почав операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС в секторі Гази. Ця операція продовжується, вона не буде швидкою, вона буде продовжуватись скільки буде потрібно", — каже він.

За словами Бродського, ХАМАС впродовж десятиліть будував інфраструктуру терору в секторі Гази. Він повідомив, що була побудована мережа тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї та ракет. Вона також може допомогти терористам врятуватися у випадку військової операції Ізраїлю.

"Терористи не думали про мирних жителів. Навпаки, вони використовують громадян, які живуть в секторі Гази (близько 2 млн людей), як живий щит. І це призводить до жертв серед населення", — наголосив посол Ізраїлю в Україні.

Бродський зазначив, що відповідальність за те, що відбувається, лежить повністю на плечах терористичної організації ХАМАС, яка захопила сектор Гази і всіх його жителів як заручників ще у 2006 році.

"ХАМАС багато років обстрілювали Ізраїль. Але те, що сталось 7 жовтня, змінило правила гри, Ізраїль не готовий жити поруч з ХАМАС. Ми розуміємо, що питання стоїть виключно так — або ми, або вони. Ми нікуди іти не маємо наміру. Ми хочемо продовжувати жити в Ізраїлі, продовжувати будувати нашу країну. Значить, ХАМАСу доведеться піти, і ми зробимо все для цього", — розповів посол.

Він додав, що наразі в Ізраїлі не думають про війну в Україні.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — розширення сухопутної операції. Він заявив, що його країна продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС.

Також ми писали, що конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази триває вже довгі роки. Хтось переконаний, що палестинці виборюють право на існування, а інші вважають їх терористами.

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