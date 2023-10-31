ХАМАС построил сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия, — посол Израиля

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

Об этом Михаил Бродский сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Бродский отметил, что по словам президента Израиля Ицхака Герцога, во время Второй мировой войны за один день не убивали такое количество евреев, как это произошло 7 октября.

"После того, что произошло, Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Эта операция продолжается, она не будет быстрой, она будет продолжаться, сколько потребуется", — говорит он.

По словам Бродского, ХАМАС на протяжении десятилетий строил инфраструктуру террора в секторе Газа. Он сообщил, что была построена сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия и ракет. Она также может помочь террористам спастись в случае военной операции Израиля.

"Террористы не думали о мирных жителях. Наоборот, они используют граждан, которые живут в секторе Газа (около 2 млн человек), как живой щит. И это приводит к жертвам среди населения", — подчеркнул посол Израиля в Украине.

Бродский отметил, что ответственность за происходящее лежит полностью на плечах террористической организации ХАМАС, захватившей сектор Газа и всех его жителей как заложников еще в 2006 году.

"ХАМАС много лет обстреливали Израиль. Но то, что произошло 7 октября, изменило правила игры, Израиль не готов жить рядом с ХАМАС. Мы понимаем, что вопрос стоит исключительно так — или мы, или они. Мы никуда идти не намерены. Мы хотим продолжать жить в Израиле, продолжать строить нашу страну. Значит, ХАМАСу придется уйти, и мы сделаем все для этого", — рассказал посол.

Он добавил, что в настоящее время в Израиле не думают о войне в Украине.

Напомним, премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС.

Также мы писали, что конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается уже долгие годы. Кто-то убежден, что палестинцы борются за право на существование, а другие считают их террористами.