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Ізраїль узяв під контроль до 7 кв. км на півночі сектору Гази, — Bild

30 жовтня 2023 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ізраїль узяв під контроль до 7 кв. км на півночі сектору Гази, — Bild
Військові Ізраїлю. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військові Ізраїлю узяв під контроль близько 7 кв. км на півночі сектору Гази. В регіон увійшли десятки одиниць бронетехніки та поставили блок-пост. 

Про це повідомляє видання Bild.

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Що відбувається в секторі Гази 

Військовий експерт Bild Юліан Репке повідомив, що Ізраїльська армія проникла на 6 км углиб центральної частини сектору Гази, встановила блокпост на дорозі Салах Аль-Дін і таким чином фактично відрізала місто Газа та північні табори від решти сектору.

До регіону увійшли десятки одиниць бронетехніки. Над житловим будинком у районі Ас-Сіафа на березі Середземного моря піднято ізраїльський прапор. 

"Ми можемо виходити з того, що зараз на півночі сектору Гази дільниця у 6-7 кв. км перебуває під ізраїльським контролем", — сказав Репке.

Аналітик також зазначає, що поки незрозуміло, як надовго ізраїльські військові залишаться в Газі. Можливо, вони залишать захоплену територію після виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що в Газі зросла кількість загиблих внаслідок ізраїльських ударів. Наразі відомо, що жертвами бойових дій стало 7 950 людей.

Додамо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Ізраїль повинен негайно вийти зі "стану божевілля". Він закликав країну припинити атаки по Газі.

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