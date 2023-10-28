Ердоган заявив, що Ізраїль має негайно вийти зі "стану божевілля"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Ізраїль повинен негайно вийти зі "стану божевілля". Він закликав країну припинити атаки по Газі.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган написав у соцмережі X.

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Ердоган наголосив, що постійні ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу.

"Ізраїль повинен негайно вийти з цього "стану божевілля" і припинити свої атаки", — зазначив він.

Президент Туреччини запрошує всіх до стамбульського аеропорту імені Ататюрка на Велику палестинську акцію. За його словами, там можна зробити заклики сильнішими і прокричати про підтримку Палестини.

Допис Ердогана. Фото: скриншот

Нагадаємо, ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.

Також ми писали, що ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАСу. Йдеться про Асема Абу Ракабі.

Додамо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів Туреччини виходити на мітинг та підтримати палестинців. Акція запланована на сьогодні, 28 жовтня, у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.