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Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия"

28 октября 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Presidential Press Office/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети X.

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Эрдоган подчеркнул, что постоянные израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц, углубляя гуманитарный кризис.

"Израиль должен немедленно выйти из этого "состояния безумия" и прекратить свои атаки", — отметил он.

Президент Турции приглашает всех в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на Большую палестинскую акцию. По его словам, там можно сделать призывы посильнее и прокричать о поддержке Палестины.

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Пост Эрдогана. Фото: скриншот

Напомним, израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.

Также мы писали, что ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выходить на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на сегодня, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

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