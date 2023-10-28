Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.
Об этом Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети X.
Призыв к Израилю
Эрдоган подчеркнул, что постоянные израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц, углубляя гуманитарный кризис.
"Израиль должен немедленно выйти из этого "состояния безумия" и прекратить свои атаки", — отметил он.
Президент Турции приглашает всех в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на Большую палестинскую акцию. По его словам, там можно сделать призывы посильнее и прокричать о поддержке Палестины.
Напомним, израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.
Также мы писали, что ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.
Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выходить на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на сегодня, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.
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