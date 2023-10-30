Внаслідок бойових дій у Газі загинуло майже 8 тис. людей
У Газі зросла кількість загиблих внаслідок ізраїльських ударів. Наразі відомо, що жертвами бойових дій стало 7 950 людей.
Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестини в Рамаллі.
Загиблі у Газі
Згідно зі звітом міністерства, майже три чверті (73%) загиблих належать до вразливих груп населення, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку. Там розповіли, що понад 20 тисяч людей отримали поранення.
Серед жертв також є 116 медиків, оскільки багато лікарень постраждали від військових ударів.
Нагадаємо, радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтримав операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС. Це сталося на тлі критики блокади ізраїльськими військовими сектора Гази, що зростає.
Також ми писали, що лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.
Додамо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Ізраїль повинен негайно вийти зі "стану божевілля". Він закликав країну припинити атаки по Газі.
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