Внаслідок бойових дій у Газі загинуло майже 8 тис. людей

Дим внаслідок вибуху в секторі Гази. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У Газі зросла кількість загиблих внаслідок ізраїльських ударів. Наразі відомо, що жертвами бойових дій стало 7 950 людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестини в Рамаллі.

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Загиблі у Газі

Згідно зі звітом міністерства, майже три чверті (73%) загиблих належать до вразливих груп населення, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку. Там розповіли, що понад 20 тисяч людей отримали поранення.

Серед жертв також є 116 медиків, оскільки багато лікарень постраждали від військових ударів.

Нагадаємо, радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтримав операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС. Це сталося на тлі критики блокади ізраїльськими військовими сектора Гази, що зростає.

Також ми писали, що лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.

Додамо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Ізраїль повинен негайно вийти зі "стану божевілля". Він закликав країну припинити атаки по Газі.