Радник з нацбезпеки США пояснив, чому варто підтримувати операцію Ізраїлю проти ХАМАС
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтримав операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС. Це сталося на тлі критики блокади ізраїльськими військовими сектора Гази, що зростає.
Про це повідомляє Politico.
Чому варто підтримати Ізраїль
"Багато людей закликають припинити військові дії Ізраїлю проти терористів. Тобто з цього виходить, що Ізраїль не може переслідувати терористів, які вчинили цю найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту. Ми ж зайняли позицію, що Ізраїль має право захищатися від терористичних нападів", — сказав Салліван під час інтерв’ю на каналі CBS Face the Nation.
Кілька лідерів США закликали призупинити бойові дії, щоб гуманітарна допомога могла дістатися до мирних жителів Гази. Але в неділю Салліван попередив, що будь-яка пауза у боях піде на користь ХАМАС.
"Це реальність. Є багато складних реалій. Гуманітарна пауза була б корисною для виведення заручників, але можна посперечатися, що ХАМАС також спробує використати цей час на свою користь. Це те, з чим намагався впоратися Ізраїль", — сказав Салліван.
Бойові дії в секторі Гази
Бойовики ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль 7 жовтня, убивши понад 1400 людей і захопивши понад 200 заручників. Також було завдано ракетних ударів.
Ізраїль у відповідь щоденно завдає авіаудари та блокує сектор Гази, де проживає понад два мільйони людей.
Нагадаємо, лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.
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