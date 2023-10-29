Радник з нацбезпеки США пояснив, чому варто підтримувати операцію Ізраїлю проти ХАМАС

Радник з національної безпеки США ДЖейк Салліван. Фото: Reuters

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтримав операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС. Це сталося на тлі критики блокади ізраїльськими військовими сектора Гази, що зростає.

Про це повідомляє Politico.

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"Багато людей закликають припинити військові дії Ізраїлю проти терористів. Тобто з цього виходить, що Ізраїль не може переслідувати терористів, які вчинили цю найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту. Ми ж зайняли позицію, що Ізраїль має право захищатися від терористичних нападів", — сказав Салліван під час інтерв’ю на каналі CBS Face the Nation.

Кілька лідерів США закликали призупинити бойові дії, щоб гуманітарна допомога могла дістатися до мирних жителів Гази. Але в неділю Салліван попередив, що будь-яка пауза у боях піде на користь ХАМАС.

"Це реальність. Є багато складних реалій. Гуманітарна пауза була б корисною для виведення заручників, але можна посперечатися, що ХАМАС також спробує використати цей час на свою користь. Це те, з чим намагався впоратися Ізраїль", — сказав Салліван.

Бойові дії в секторі Гази

Бойовики ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль 7 жовтня, убивши понад 1400 людей і захопивши понад 200 заручників. Також було завдано ракетних ударів.

Ізраїль у відповідь щоденно завдає авіаудари та блокує сектор Гази, де проживає понад два мільйони людей.

Нагадаємо, лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.

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