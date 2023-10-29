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Советник по нацбезопасности США объяснил, почему следует поддерживать операцию Израиля против ХАМАС

29 октября 2023 18:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Советник по нацбезопасности США объяснил, почему следует поддерживать операцию Израиля против ХАМАС
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС. Это произошло на фоне растущей критики блокады израильскими военными сектора Газы.

Об этом сообщает Politico.

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Почему стоит поддержать Израиль

"Многие люди призывают прекратить военные действия Израиля против террористов. То есть из этого следует, что Израиль не может преследовать террористов, совершивших эту величайшую резню евреев со времен Холокоста. Мы же заняли позицию, что Израиль имеет право защищаться от террористических атак", — сказал Салливан во время интервью на канале CBS Face the Nation.

Несколько лидеров США призвали приостановить боевые действия, чтобы гуманитарная помощь могла добраться до мирных жителей Газы. Но в воскресенье Салливан предупредил, что любая пауза в боях пойдет на пользу ХАМАС.

"Это реальность. Есть много сложных реалий. Гуманитарная пауза была бы полезна выводу заложников, но можно поспорить, что ХАМАС также попытается использовать это время в свою пользу. Это то, с чем пытался справиться Израиль", — сказал Салливан.

Боевые действия в секторе Газа

Боевики ХАМАС начали атаку на Израиль 7 октября, убив более 1400 человек и захватив более 200 заложников. Также были нанесены ракетные удары.

Израиль в ответ ежедневно наносит авиаудары и блокирует сектор Газа, где проживает более двух миллионов человек.

Напомним, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар впервые публично выступил с начала войны в Израиле. Он предложил провести обмен всех заложников на заключенных в тюрьмах Израиля.

Также мы писали, что президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль "перешел красную черту". По его словам, это может заставить всех принять меры.

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