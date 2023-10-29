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Президент Ірану заявив, що Ізраїль "перейшов червоні лінії"

29 жовтня 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент Ірану заявив, що Ізраїль "перейшов червоні лінії"
Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль "перейшов червону межу". За його словами, це може змусити всіх вжити заходів.

Про це Ібрагім Райсі написав у соцмережі X.

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Заява Райсі

За словами президента Ірану, злочини ізраїльського режиму "перетнули червону лінію". 

"Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надсилали послання "Вісі Опору", але отримали чітку відповідь на полі бою", — наголосив Райсі.

До "Вісі Опору" входять сили, що підтримуються Іраном на Близькому Сході, зокрема ХАМАС.

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Допис Райсі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Іран та його "Вісь Опору" намагаються продемонструвати свою спроможність і готовність воювати проти США та Ізраїлю з кількох фронтів. Відтак з 18 жовтня позиції американських військових в Іраку та Сирії атакували щодня.

Також ми писали, нещодавно, перед нападом на Ізраїль 7-го жовтня, численні члени палестинського угруповання ХАМАС отримали військове навчання в Ірані. Ці тренування було організовано силами "Кудс", спеціального підрозділу, відповідального за закордонні операції.

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