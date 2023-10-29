Президент Ирана заявил, что Израиль "перешел красные линии"

Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: росСМИ

Президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль "перешел красную границу". По его словам, это может заставить всех принять меры.

Об этом Ибрагим Райси написал в соцсети X.

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По словам президента Ирана, преступления израильского режима "пересекли красную линию".

"Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США присылали послание "Оси Сопротивления", но получили четкий ответ на поле боя", — подчеркнул Райси.

В "Ось Сопротивления" входят силы, поддерживаемые Ираном на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.

Пост Райси. Фото: скриншот

Напомним, Иран и его "Ось Сопротивления" пытаются продемонстрировать свою состоятельность и готовность воевать против США и Израиля с нескольких фронтов. Следовательно, с 18 октября позиции американских военных в Ираке и Сирии атаковали ежедневно.

Также мы писали, недавно перед нападением на Израиль 7 октября многочисленные члены палестинской группировки ХАМАС получили военную учебу в Иране. Эти тренировки были организованы силами "Кудс", специального подразделения, ответственного за иностранные операции.