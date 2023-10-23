Іран погрожує завдати удар по ізраїльському портовому місту Хайфа

Голова іранського Корпусу вартових Ісламської революції Алі Фадаві. Фото: Mehr News Аgency

Ісламська республіка Іран може завдати удару по ізраїльському портовому місту Хайфа. Попередження прозвучало на тлі війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це заявив заступник голови іранського Корпусу вартових Ісламської революції Алі Фадаві, повідомляє Jerusalem Post.

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Іран може завдати удар

На зустрічі зі студентами Тегеранського університету Фадаві заявив, що, якщо це буде необхідно і буде віддано наказ, Іран завдасть удару по північному ізраїльському портовому місту "без коливань".

"Дехто з вас, молодь, вважає практичними діями прямий ракетний удар по Хайфі. Якщо це буде необхідно і буде віддано наказ, Іран завдасть удару по північному місту Ізраїлю без вагань, — сказав Алі Фадаві.

Війна проти Ірану

Крім того, Фадаві стверджував, що Армія оборони Ізраїлю брехала про ефективність протиповітярної системи "Залізний купол", стверджуючи, що вона захищає лише 30 відсотків території Ізраїлю.

"Америка створила Ізраїль для своєї безпеки, і якщо вона почуватиметься незахищеною, вона легко пожертвує ним. Дії фронту опору проти сіоністського режиму триватимуть, доки ця "ракова пухлина" не буде знищена з карти світу", — заявив Фадаві.

Раніше ми повідомляли, що бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільного населення хімічну зброю. Вони навіть мали при собі інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.

Нагадуємо, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази, яка має розпочатися найближчим часом, може розтягнутися на три місяці. І вона може стати фінальною. Але якщо Ізраїль знищить терористичне угруповання ХАМАС.