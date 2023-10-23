Иран угрожает нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа

Глава иранского Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави. Фото: Mehr News Агентство

Исламская республика Иран может нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа. Предупреждение прозвучало на фоне продолжающейся войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом заявил заместитель председателя иранского Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави, сообщает Jerusalem Post.

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Иран может нанести удар

На встрече со студентами Тегеранского университета Фадави заявил, что если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному израильскому портовому городу "без колебаний".

"Некоторые из вас, молодежь, считают практическими действиями прямой ракетный удар по Хайфе. Если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному городу Израиля без колебаний", — сказал Али Фадави.

Война против Ирана

Кроме того, Фадави утверждал, что Армия обороны Израиля врала об эффективности противовоздушной системы "Железный купол", утверждая, что она защищает только 30 процентов территории Израиля.

"Америка создала Израиль для своей безопасности, и если она будет чувствовать себя незащищенной, она легко пожертвует им. Действия фронта сопротивления против сионистского режима будут продолжаться, пока эта "раковая опухоль" не будет уничтожена с карты мира", — заявил Фадави.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС планировали применить против гражданского населения химическое оружие. Они даже имели при себе инструкции по созданию устройства для выброса цианида.

Напомним, что наземная операция Израиля в Секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.