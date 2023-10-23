Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Иран угрожает нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа arrow

Иран угрожает нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа

23 октября 2023 15:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Иран угрожает нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа
Глава иранского Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави. Фото: Mehr News Агентство
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Исламская республика Иран может нанести удар по израильскому портовому городу Хайфа. Предупреждение прозвучало на фоне продолжающейся войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом заявил заместитель председателя иранского Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави, сообщает Jerusalem Post.

Читайте также:

Иран может нанести удар

На встрече со студентами Тегеранского университета Фадави заявил, что если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному израильскому портовому городу "без колебаний".

"Некоторые из вас, молодежь, считают практическими действиями прямой ракетный удар по Хайфе. Если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному городу Израиля без колебаний", — сказал Али Фадави.

Война против Ирана

Кроме того, Фадави утверждал, что Армия обороны Израиля врала об эффективности противовоздушной системы "Железный купол", утверждая, что она защищает только 30 процентов территории Израиля.

"Америка создала Израиль для своей безопасности, и если она будет чувствовать себя незащищенной, она легко пожертвует им. Действия фронта сопротивления против сионистского режима будут продолжаться, пока эта "раковая опухоль" не будет уничтожена с карты мира", — заявил Фадави.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС планировали применить против гражданского населения химическое оружие. Они даже имели при себе инструкции по созданию устройства для выброса цианида.

Напомним, что наземная операция Израиля в Секторе Газа, которая должна начаться в ближайшее время, может растянуться на три месяца. И она может стать финальной. Но если Израиль уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме