Під час нічного удару Ізраїля по Газі загинув старший командир ХАМАС, — ЗМІ

Бойовик ХАМАС. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Високопоставленого командира ХАМАС було вбито під час нічного авіаудару армії Ізраїля в секторі Гази. Також було вбито ще десятки членів терористичної організації.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times Of Israel.

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Атаки не припиняються

"Ми не припиняємо наші атаки на сектор", — зауважив він.

За його словами, ізраїльські військові ліквідували саме командира ракетного комплексу терористичного угрупування.

"Ми збільшуємо кількість атак в секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил в рамках підготовки до наступної фази війни", — додав Даніель Хагарі.

Наступ ЦАХАЛу

У виданні зауважили, що військовий мав на увазі очікуваний наземний наступ армії Ізраїля.

"Ми перейдемо до наступного етапу за найкращих умов для ЦАХАЛу і відповідно до рішення політичного ешелону", — запевнив речник ізраїльської армії.

Нагадаємо, США та Європа здійснюють тиск на Ізраїль з метою відкласти наземну операцію в секторі Гази, щоб виграти трохи часу й звільнити заручників, яких тримають терористи ХАМАС. Цього можна досягти завдяки переговорам за посередництва Катару.