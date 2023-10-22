Во время ночного удара Израиля по Газе погиб старший командир ХАМАС, — СМИ
Высокопоставленный командир ХАМАС был убит во время ночного авиаудара армии Израиля в секторе Газа. Также были убиты еще десятки членов террористической организации.
Об этом заявил спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times Of Israel.
Атаки не прекращаются
"Мы не прекращаем наши атаки на сектор", — заметил он.
По его словам, израильские военные ликвидировали именно командира ракетного комплекса террористической группировки.
"Мы увеличиваем количество атак в секторе Газа, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующей фазе войны", — добавил Даниэль Хагари.
Наступление ЦАХАЛА
В издании заметили, что военный подразумевал ожидаемое наземное наступление армии Израиля.
"Мы перейдем к следующему этапу при лучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона", — заверил спикер израильской армии.
Напомним, США и Европа оказывают давление на Израиль с целью отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть немного времени и освободить заложников, которых держат террористы ХАМАС. Этого можно добиться благодаря переговорам при посредничестве Катара.
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