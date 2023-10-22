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Во время ночного удара Израиля по Газе погиб старший командир ХАМАС, — СМИ

22 октября 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время ночного удара Израиля по Газе погиб старший командир ХАМАС, — СМИ
Боевик ХАМАС. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Высокопоставленный командир ХАМАС был убит во время ночного авиаудара армии Израиля в секторе Газа. Также были убиты еще десятки членов террористической организации.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times Of Israel.

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Атаки не прекращаются

"Мы не прекращаем наши атаки на сектор", — заметил он.

По его словам, израильские военные ликвидировали именно командира ракетного комплекса террористической группировки.

"Мы увеличиваем количество атак в секторе Газа, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующей фазе войны", — добавил Даниэль Хагари.

Наступление ЦАХАЛА

В издании заметили, что военный подразумевал ожидаемое наземное наступление армии Израиля.

"Мы перейдем к следующему этапу при лучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона", — заверил спикер израильской армии.

Напомним, США и Европа оказывают давление на Израиль с целью отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть немного времени и освободить заложников, которых держат террористы ХАМАС. Этого можно добиться благодаря переговорам при посредничестве Катара.

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