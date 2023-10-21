Ізраїль атакував сектор Гази після того, як ХАМАС відпустив двох американських заручників

Наслідки обстрілу сектору Гази. Фото: Reuters

Ізраїль продовжив бомбардування сектора Гази в ніч на суботу, 21 жовтня після звільнення перших двох заручників правлячою групою анклаву ХАМАС. Атака здійснювалася після обіцянки прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху "боротися до перемоги".

Про це повідомили в Reuters.

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Атака сектора Гази

Після того, як Нетаньяху заявив про відсутність паузи в повітряному наступі Ізраїлю та очікуваному наземному вторгненні, його військові заявили, що винищувачі вразили "велику кількість терористичних цілей ХАМАС у всьому секторі Газа", включаючи командні центри та бойові позиції в багатоповерхових будинках.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що ізраїльська авіація завдала ударів по шести будинках на півночі Гази, прибережному анклаві, який є одним із найбільш густонаселених місць у світі, убивши щонайменше 19 людей.

Атака на сектор Гази. Фото: Reuters

Ізраїльські військові повідомили про новий ракетний залп з Гази по південних ізраїльських прикордонних громадах перед світанком. Потім було затишшя до тих пір, поки не зазвучали сирени в портовому місті Ашдод приблизно в 40 км на північ від палестинського анклаву. Про жертви в обох інцидентах не повідомлялося.

Звільнення полонених

ХАМАС у п'ятницю звільнив американок Джудіт Тай Раанан, 59 років, і її дочку Наталі, 17 років, які були серед близько 200 викрадених під час атаки бойовиків ісламістського руху 7 жовтня на південь Ізраїлю.

Звільнені полонені. Фото Reuters

Вони були першими звільненими заручниками, яких підтвердили обидві сторони конфлікту, після того, як бойовики ХАМАС вбили 1400 людей в Ізраїлі.

Боротьба до перемоги

Ізраїль скупчив танки та війська біля кордону навколо невеликого прибережного анклаву для запланованого наземного вторгнення з метою знищення ХАМАС.

"Двоє наших викрадених знаходяться вдома. Ми не відмовляємося від зусиль повернути всіх викрадених і зниклих безвісти. У той же час ми будемо продовжувати боротьбу до перемоги", — сказав Нетаньяху.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що досягнення цілей Ізраїлю не буде швидким і легким.

"Ми розвалимо організацію ХАМАС. Ми знищимо її військову та керівну інфраструктуру. Цей етап буде нелегким", — сказав Галлант парламентському комітету.

Він додав, що наступний етап буде більш тривалим, але спрямований на досягнення "зовсім іншої ситуації з безпекою" без загрози Ізраїлю з боку Гази.

Евакуація населення

Єрусалимський православний патріархат заявив, що ізраїльські війська завдали удару по церкві Святого Порфирія в місті Газа, де шукали притулку сотні християн і мусульман.

Ізраїльські військові заявили, що частина церкви була пошкоджена під час удару по сусідньому командному центру бойовиків.

Ізраїль уже сказав усім цивільним особам евакуювати північну половину сектора Газа. Багато людей ще не виїхали, кажучи, що бояться втратити все і їм нікуди йти, оскільки південні райони також піддаються нападу.

Відповідаючи на запитання про те, чи дотримувався Ізраїль законів війни, держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю повторив, що Ізраїль мав право захищатися та переконатися, що ХАМАС не зможе знову атакувати.

"Важливо, щоб операції проводилися відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, права війни", — сказав він.

Зіткнення між солдатами

Відтоді, як почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, на прикордонних територіях між південним Ліваном і північним Ізраїлем також відбувалися постійні, але поки що обмежені зіткнення між ізраїльськими військовими та бойовиками ліванського ісламістського угруповання Хезболла.

Ізраїльські військові заявили в суботу, що був убитий солдат ракетним ударом на кордоні з Ліваном, у заяві не уточнили точний час і місце.

Нагадаємо, реакція світу на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в мережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому, фактично буде "прихильником терору".