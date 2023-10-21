Израиль атаковал сектор Газа после того, как ХАМАС отпустил двух американских заложников

Последствия обстрела сектора Газа. Фото: Reuters

Израиль продолжил бомбардировку сектора Газа в ночь на субботу, 21 октября после освобождения первых двух заложников правящей группой анклава ХАМАС. Атака осуществлялась после обещания премьер-министра Биньямин Нетаньяху "бороться до победы".

Об этом сообщили в Reuters.

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Атака сектора Газы

После того, как Нетаньяху заявил об отсутствии паузы в воздушном наступлении Израиля и ожидаемом наземном вторжении, его военные заявили, что истребители поразили "большое количество террористических целей ХАМАС по всему сектору Газа", включая командные центры и боевые позиции в многоэтажных домах.

Палестинские СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла удары по шести домам на севере Газы, прибрежному анклаву, который является одним из самых густонаселенных мест в мире, убив по меньшей мере 19 человек.

Атака на сектор Газа. Фото: Reuters

Израильские военные сообщили о новом ракетном залпе из Газы по южным израильским пограничным общинам перед рассветом. Затем было затишье до тех пор, пока не зазвучали сирены в портовом городе Ашдод примерно в 40 км к северу от палестинского анклава. О жертвах в обоих инцидентах не сообщалось.

Освобождение пленных

ХАМАС в пятницу осводил американок Джудит Тай Раанан, 59 лет, и ее дочь Натали, 17 лет, находившихся среди 200 похищенных во время атаки исламистских боевиков 7 октября на юг Израиля.

Освобождены пленные. Фото Reuters

Они были первыми освобожденными заложниками, подтвержденными обеими сторонами конфликта, после того, как боевики ХАМАС убили 1400 человек в Израиле.

Борьба с победой

Израиль скопил танки и войска у границы вокруг небольшого прибрежного анклава для запланированного наземного вторжения с целью уничтожения ХАМАСа.

"Двое наших похищенных находятся дома. Мы не отказываемся от усилий вернуть всех похищенных и пропавших без вести. В то же время мы будем продолжать борьбу до победы" , — сказал Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что достижение целей Израиля не будет скорым и легким.

"Мы развалим организацию ХАМАС. Мы уничтожим ее военную и руководящую инфраструктуру. Это этап, который будет нелегко" , — сказал Галлант парламентскому комитету.

Он добавил, что следующий этап будет более длительным, но направлен на достижение "совершенно иной ситуации с безопасностью" без угрозы Израилю со стороны Газы.

Эвакуация населения

Иерусалимский православный патриархат заявил, что израильские войска нанесли удар по церкви Святого Порфирия в городе Газа, где искали убежища сотни христиан и мусульман.

Израильские военные заявили, что часть церкви была повреждена при ударе по соседнему командному центру боевиков.

Израиль уже сказал всем гражданским лицам эвакуировать северную половину сектора Газа. Многие еще не уехали, говоря, что боятся потерять все и им некуда идти, поскольку южные районы также подвергаются нападению.

Отвечая на вопрос о том, соблюдал ли Израиль законы войны, госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу повторил, что Израиль имел право защищаться и убедиться, что ХАМАС не сможет снова атаковать.

"Важно, чтобы операции проводились в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, правом войны" , — сказал он.

Столкновение между солдатами

С того момента, как началась война между Израилем и ХАМАС, на приграничных территориях между южным Ливаном и северным Израилем также происходили постоянные, но пока ограниченные столкновения между израильскими военными и боевиками ливанской исламистской группировки Хезболла.

Израильские военные заявили в субботу, что убит солдат ракетным ударом на границе с Ливаном, в заявлении не уточнили точное время и место.

Напомним, реакция мира на скандальный пост экоактивистки Греты Тунберг в сети Х, в которой она поддержала палестинцев в войне против Израиля, не заставила себя ждать. Спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что тот, кто будет сравнивать себя с Гретой в будущем, фактически будет "сторонником террора".