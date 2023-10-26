Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані, — WSJ

Бойовики ХАМАСу. Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Нещодавно, перед нападом на Ізраїль 7-го жовтня, численні члени палестинського угруповання ХАМАС отримали військове навчання в Ірані. Ці тренування було організовано силами "Кудс", спеціального підрозділу, відповідального за закордонні операції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Навчання під егідою "Кудс"

Повідомляється, що майже 500 членів ХАМАС та асоційованої з ним групи "Палестинський ісламський джихад" взяли участь у цих вересневих тренуваннях. Деякі інформатори стверджують, що на тренуваннях були також присутні палестинські офіційні особи й генерал Есмаїл Каані, який керує силами "Кудс".

Вже 7 жовтня напад ХАМАС призвів до загибелі понад 1400 людей, переважно мирних жителів. Багато хто був викрадений і доставлений до Гази.

Загострення ситуації в Ізраїлі та реакція США

Своєю чергою 25 жовтня ізраїльська армія висловила своє занепокоєння щодо участі Ірану у допомозі ХАМАС, вказуючи на фінансування, навчання та надання зброї.

"Перед конфліктом Іран активно підтримував ХАМАС, надаючи фінансування, інструктаж, озброєння та технічні знання", — заявив головний військовий спікер, контрадмірал Даніель Хагарі.

Також повідомляється, що США та Ізраїль порушують питання про роль Ірану у фінансуванні та підтримці не лише ХАМАС, а й інших груп, таких як Хезболла. Але в той час, як Ізраїль стверджує пряму участь Ірану, США заявляють, що вони не мають доказів прямої причетності Ірану до нападу 7 жовтня.

Тісний контакт ХАМАСу та Хезболла

За даними газети The Wall Street Journal, представники ХАМАС та Хезболла стверджують, що сили "Кудс" були залучені до планування нападу. Також представники ХАМАС відкрито говорять про підтримку Ірану.

Халед Мешааль, один із лідерів ХАМАС, в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія", підтвердив допомогу від Ірану та Хезболла у вигляді зброї та технологій.

Нагадаємо, що на нещодавньому засіданні Ради Безпеки ООН США запропонували резолюцію щодо загострення на Близькому Сході. Їхній проєкт передбачав тимчасове припинення військових дій для забезпечення доставки гуманітарних вантажів, втім Росія та Китай наклали вето на резолюцію.

Також ми писали, що керівник ліванської організації "Хезболла", визнаної терористичною, зустрівся з лідерами палестинських військових угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад". На зустрічі вони обговорили подальші кроки щодо "досягнення справжньої перемоги опору".