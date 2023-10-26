Боевики ХАМАСа прошли подготовку в Иране, — WSJ
Недавно, перед нападением на Израиль 7-го октября, многочисленные члены палестинской группировки ХАМАС получили военное обучение в Иране. Эти тренировки были организованы силами "Кудс", специального подразделения, ответственного за зарубежные операции.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обучение под эгидой "Кудс"
Сообщается, что почти 500 членов ХАМАС и ассоциированной с ним группы "Палестинский исламский джихад" приняли участие в этих сентябрьских тренировках. Некоторые информаторы утверждают, что на тренировках также присутствовали палестинские официальные лица и генерал Эсмаил Каани, который руководит силами "Кудс".
Уже 7 октября нападение ХАМАС привело к гибели свыше 1400 людей, в основном мирных жителей. Многие были похищены и доставлены в Газу.
Обострение ситуации в Израиле и реакция США
В свою очередь 25 октября израильская армия выразила свою озабоченность относительно участия Ирана в помощи ХАМАС, указывая на финансирование, обучение и предоставление оружия.
"Перед конфликтом Иран активно поддерживал ХАМАС, предоставляя финансирование, инструктаж, вооружение и технические знания", — заявил главный военный спикер контр-адмирал Даниэль Хагари.
Также сообщается, что США и Израиль поднимают вопрос о роли Ирана в финансировании и поддержке не только ХАМАС, но и других групп, таких как Хезболла. Но в то время как Израиль утверждает прямое участие Ирана, США заявляют, что у них нет доказательств прямой причастности Ирана к нападению 7 октября.
Тесный контакт ХАМАС и Хезболла
По данным газеты The Wall Street Journal, представители ХАМАС и Хезболла утверждают, что силы "Кудс" были вовлечены в планирование нападения. Также представители ХАМАС открыто говорят о поддержке со стороны Ирана.
Халед Мешааль, один из лидеров ХАМАС, в интервью телеканалу "Аль-Арабия", подтвердил помощь от Ирана и Хезболла в виде оружия и технологий.
Напомним, что на недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем Россия и Китай наложили вето на резолюцию.
Также мы писали, что руководитель ливанской организации "Хезболла", признанной террористической, встретился с лидерами палестинских военных группировок ХАМАС и "Исламский джихад". На встрече они обсудили дальнейшие шаги по "достижению настоящей победы сопротивления".
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