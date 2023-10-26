Боевики ХАМАСа прошли подготовку в Иране, — WSJ

Боевики ХАМАСа. Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Недавно, перед нападением на Израиль 7-го октября, многочисленные члены палестинской группировки ХАМАС получили военное обучение в Иране. Эти тренировки были организованы силами "Кудс", специального подразделения, ответственного за зарубежные операции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте также:

Обучение под эгидой "Кудс"

Сообщается, что почти 500 членов ХАМАС и ассоциированной с ним группы "Палестинский исламский джихад" приняли участие в этих сентябрьских тренировках. Некоторые информаторы утверждают, что на тренировках также присутствовали палестинские официальные лица и генерал Эсмаил Каани, который руководит силами "Кудс".

Уже 7 октября нападение ХАМАС привело к гибели свыше 1400 людей, в основном мирных жителей. Многие были похищены и доставлены в Газу.

Обострение ситуации в Израиле и реакция США

В свою очередь 25 октября израильская армия выразила свою озабоченность относительно участия Ирана в помощи ХАМАС, указывая на финансирование, обучение и предоставление оружия.

"Перед конфликтом Иран активно поддерживал ХАМАС, предоставляя финансирование, инструктаж, вооружение и технические знания", — заявил главный военный спикер контр-адмирал Даниэль Хагари.

Также сообщается, что США и Израиль поднимают вопрос о роли Ирана в финансировании и поддержке не только ХАМАС, но и других групп, таких как Хезболла. Но в то время как Израиль утверждает прямое участие Ирана, США заявляют, что у них нет доказательств прямой причастности Ирана к нападению 7 октября.

Тесный контакт ХАМАС и Хезболла

По данным газеты The Wall Street Journal, представители ХАМАС и Хезболла утверждают, что силы "Кудс" были вовлечены в планирование нападения. Также представители ХАМАС открыто говорят о поддержке со стороны Ирана.

Халед Мешааль, один из лидеров ХАМАС, в интервью телеканалу "Аль-Арабия", подтвердил помощь от Ирана и Хезболла в виде оружия и технологий.

Напомним, что на недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем Россия и Китай наложили вето на резолюцию.

Также мы писали, что руководитель ливанской организации "Хезболла", признанной террористической, встретился с лидерами палестинских военных группировок ХАМАС и "Исламский джихад". На встрече они обсудили дальнейшие шаги по "достижению настоящей победы сопротивления".