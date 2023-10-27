Іран хоче показати готовність воювати проти США та Ізраїлю, — ISW

Військовий Ірану. Фото: Defense Express

Іран та його "вісь опору" намагаються продемонструвати свою спроможність і готовність воювати проти США та Ізраїлю з кількох фронтів. Відтак з 18 жовтня позиції американських військових в Іраку та Сирії атакували щодня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Починаючи з 18 жовтня, ісламський опір Іраку — коаліція підтримуваних Іраном іракських ополченців — щодня атакувала позиції американських військових в Іраку та Сирії. Відомо, що у цих атаках угруповання використовувало безпілотники та ракети, у результаті яких один американський підрядник був убитий і десятки поранені. Група постійно завдавала ударів по певних місцях, наприклад, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, а також поступово розширювала свої атаки на нові місця в Іраку та Сирії.

Аналітики розповіли, що 24 жовтня ополченці, яких підтримує Іран, погрожували продовжити атаку на позиції США в Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах. Рух хуситів у Ємені окремо 19 жовтня намагався атакувати Ізраїль безпілотниками та крилатими ракетами, однак есмінець ВМС США та засоби ППО Саудівської Аравії перехопили атаку над Червоним морем, перш ніж вона завдала удару по Ізраїлю.

"Іран і "вісь опору" готуються до того, що війна в Ізраїлі переросте в регіональний конфлікт, який ведеться на кількох фронтах. З цією метою вони намагаються наростити свою військову присутність у Сирії та Лівані", — зазначили у відомстві.

Окрім того, в Ірані заявили, що Сполучені Штати та Ізраїль винні в будь-якій подальшій ескалації війни, одночасно знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Іранські офіційні особи та засоби масової інформації неодноразово наголошували на ролі Сполучених Штатів та Ізраїлю в розпалюванні війни та контрастно заявляли про те, що Іран є відповідальним гравцем, який не піддається ескалації.

"Цей наратив ігнорує той факт, що Іран уже сприяв поширенню цієї війни на Ліван, Ірак, Сирію та Ємен, скеровуючи своїх проксі-партнерів у ці країни для нападу на цілі США та Ізраїлю", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, що минулого тижня в результаті атаки дронів на американські військові об'єкти в Сирії та Іраку двадцять солдатів отримали травми. При цьому Центральне командування США також підтвердило загибель цивільного працівника через проблеми із серцем, хоча це сталося поза контекстом атаки дронів.

Незадовго після удару США перекинули на Близький Схід 900 своїх військових, а в Ізраїлі вже висадилися тисячі американських морських піхотинців ВПС.

А вже 27 жовтня США завдали ударів по двох іранських військових об'єктах у Сирії. Там пояснили, що цей крок було здійснено як відповідь на низку агресивних дій з боку угруповань, які підтримує Іран, проти військових об'єктів США на Близькому Сході.