США перекидають на Близький Схід 900 своїх військових

В Ізраїлі висадилися американські морські піхотинці ВПС. Фото: скриншот

Сполучені Штати Америки перекидають на Близький Схід 900 своїх військових, а в Ізраїлі вже висадилися тисячі американських морських піхотинців ВПС.

Відео публікують ізраїльські ЗМІ.

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в країну прибули тисячі американських військових.

Також повідомляться, що Франція направляє в район Ізраїлю гелікоптероносець Tonnerre. Він здатний нести десятки гелікоптерів і сотні солдатів морської піхоти. Не стоять осторонь і Велика Британія, Німеччина та Австралія.

Вони теж направляють в регіон свої військові групи, бойові кораблі, спецназ, військові літаки.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що кількість українців, які загинули в Ізраїлі, збільшилася до 21 людини, хоча раніше йшлося про 19. При цьому один громадянин України вважається зниклим безвісти.