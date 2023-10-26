США перебрасывают на Ближний Восток 900 своих военных

В Израиле высадились американские морские пехотинцы ВВС. Фото: скриншот

Соединенные Штаты Америки перебрасывают на Ближний Восток 900 своих военных, а в Израиле уже высадились тысячи американских морских пехотинцев ВВС.

Видео публикуют израильские СМИ.

Читайте также:

В Израиль прибыли морские пехотинцы США

Израильские СМИ сообщают, что в страну прибыли тысячи американских военных.

Также сообщается, что Франция направляет в район Израиля вертолет Tonnerre. Он способен нести десятки вертолетов и сотни солдат морской пехоты. Не стоят в стороне и Великобритания, Германия и Австралия.

Они направляют туда свои военные группы, боевые корабли, спецназ, военные самолеты.

Напомним, официальный представитель МИД Олег Николенко заявил о том, что количество погибших в Израиле украинцев увеличилось до 21 человека, хотя ранее речь шла о 19. При этом один гражданин Украины считается пропавшим без вести.