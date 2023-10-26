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США перебрасывают на Ближний Восток 900 своих военных

26 октября 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США перебрасывают на Ближний Восток 900 своих военных
В Израиле высадились американские морские пехотинцы ВВС. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки перебрасывают на Ближний Восток 900 своих военных, а в Израиле уже высадились тысячи американских морских пехотинцев ВВС.

Видео публикуют израильские СМИ.

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В Израиль прибыли морские пехотинцы США

Израильские СМИ сообщают, что в страну прибыли тысячи американских военных.

Также сообщается, что Франция направляет в район Израиля вертолет Tonnerre. Он способен нести десятки вертолетов и сотни солдат морской пехоты. Не стоят в стороне и Великобритания, Германия и Австралия.

Они направляют туда свои военные группы, боевые корабли, спецназ, военные самолеты.

Напомним, официальный представитель МИД Олег Николенко заявил о том, что количество погибших в Израиле украинцев увеличилось до 21 человека, хотя ранее речь шла о 19. При этом один гражданин Украины считается пропавшим без вести.

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