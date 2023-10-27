Иран хочет показать готовность воевать против США и Израиля, — ISW

Военный Иран. Фото: Defense Express

Иран и его "ось сопротивления" пытаются продемонстрировать свою состоятельность и готовность воевать против США и Израиля с нескольких фронтов. Следовательно, с 18 октября позиции американских военных в Ираке и Сирии атаковали ежедневно.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Начиная с 18 октября исламское сопротивление Ирака — коалиция поддерживаемых Ираном иракских ополченцев — ежедневно атаковала позиции американских военных в Ираке и Сирии. Известно, что в этих атаках группировка использовала беспилотники и ракеты, в результате которых один американский подрядчик был убит и десятки ранены. Группа постоянно наносила удары по определенным местам, например, по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, а также постепенно расширяла свои атаки на новые места в Ираке и Сирии.

Аналитики рассказали, что 24 октября поддерживаемые Ираном ополченцы угрожали продолжить атаку на позиции США в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Движение Хуситов в Йемене отдельно 19 октября пыталось атаковать Израиль беспилотниками и крылатыми ракетами, однако эсминец ВМС США и средства ПВО Саудовской Аравии перехватили атаку над Красным морем, прежде чем она нанесла удар по Израилю.

"Иран и "ось сопротивления" готовятся к тому, что война в Израиле перерастет в региональный конфликт, который ведется на нескольких фронтах. С этой целью они пытаются нарастить свое военное присутствие в Сирии и Ливане", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Иране заявили, что Соединенные Штаты и Израиль должны в любой дальнейшей эскалации войны, одновременно снимая с себя любую ответственность. Иранские официальные лица и средства массовой информации неоднократно отмечали роль Соединенных Штатов и Израиля в разжигании войны и контрастно заявляли о том, что Иран является ответственным игроком, не поддающимся эскалации.

"Этот нарратив игнорирует тот факт, что Иран уже способствовал распространению этой войны на Ливан, Ирак, Сирию и Йемен, направляя своих прокси-партнеров в эти страны для нападения на цели США и Израиля", — подчеркнули аналитики.

Напомним, что на прошлой неделе в результате атаки дронов на американские военные объекты в Сирии и Ираке двадцать солдат получили травмы. При этом Центральное командование США также подтвердило гибель гражданского работника из-за проблем с сердцем, хотя это произошло вне контекста атаки дронов.

Незадолго после удара США перебросили на Ближний Восток 900 своих военных, а в Израиле уже высадились тысячи американских морских пехотинцев ВВС.

А уже 27 октября США нанесли удары по двум иранским военным объектам в Сирии. Там пояснили, что этот шаг был предпринят как ответ на ряд агрессивных действий со стороны поддерживаемых Ираном группировок против военных объектов США на Ближнем Востоке.