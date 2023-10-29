Ізраїль, ймовірно, утримається від повномасштабного вторгнення в сектор Гази, — NYT

Ізраїльський військовий. Фото: REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY

Ізраїль, ймовірно, утримався від повномасштабного вторгнення в сектор Гази. Замість цього країна вирішила провести більш обмежені наземні операції. Швидше за все, це було узгоджено зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє New York Times.

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Повномасштабне вторгнення в сектор Гази

Американські чиновники кажуть, що наразі складно стверджувати, що в кінцевому підсумку зробить Ізраїль. За їхніми словами, збільшення кількості повітряних ударів та розширення наземних вторгнень за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ увійшов на територію сектора Гази, щоб розпочати "другий етап війни". Однак він не назвав це вторгненням. Також військові говорили про просування ізраїльських солдатів в північну частину анклаву.

New York Times пише, що наразі вторгнення Ізраїля до сектора Гази є менш масштабним та більш вузькоспрямованим, чим те, що Єрусалим спочатку говорив очільнику Міноборони США Остіну Ллойду та іншим вищим військовим посадовцям Штатів.

Під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом Остін наголосив на важливості ретельного вивчення того, чи здатні ізраїльські військові здійснити наземне вторгнення в сектор Гази. Бойовики ХАМАС обладнали там складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

"Іншими факторами, які, найімовірніше, також вплинули на військове планування Ізраїлю, американські чиновники називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і той факт, що ізраїльські політичні і військові лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення", — йдеться у матеріалі.

За словами чиновників Міноборони США, Ізраїль, ймовірно, проводить поетапну операцію, коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу для виявлення бойовиків ХАМАС.

"Як тільки виявляються слабкі місця, шви і прогалини, вони вводять основні штурмові сили", — сказав колишній високопоставлений чиновник з питань близькосхідної політики в Пентагоні і офіцер ЦРУ у відставці Мік Малрой.

За словами генерала армії США Фредеріка Ходжеса, вищезгадана тактика дозволяє зменшити або обмежити кількість жертв, а також супутні збитки будівлям.

Нагадаємо, лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.

Також ми писали, що президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль "перейшов червону межу". За його словами, це може змусити всіх вжити заходів.