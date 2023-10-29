Израиль, вероятно, воздержится от полномасштабного вторжения в сектор Газа, — NYT

Израильский военный. Фото: REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY

Израиль, вероятно, воздержался от полномасштабного вторжения в сектор Газа. Вместо этого, страна решила провести более ограниченные наземные операции. Скорее всего, это было согласовано с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает New York Times.

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Американские чиновники говорят, что сейчас сложно утверждать, что в конечном итоге сделает Израиль. По их словам, увеличение количества воздушных ударов и расширение наземных вторжений за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ вошел на территорию сектора Газа, чтобы начать "второй этап войны". Однако он не назвал это вторжением. Также военные говорили о продвижении израильских солдат в северную часть анклава.

New York Times пишет, что в настоящее время вторжение Израиля в сектор Газа менее масштабно и более узконаправленно, чем то, что Иерусалим сначала говорил главе Минобороны США Остину Ллойду и другим высшим военным чиновникам Штатов.

Во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом Остин отметил важность тщательного изучения того, способны ли израильские военные совершить наземное вторжение в сектор Газа. Боевики ХАМАС оборудовали там сложную сеть тоннелей под густонаселенными районами.

"Другими факторами, которые, скорее всего, также повлияли на военное планирование Израиля, американские чиновники называют возможное влияние на переговоры об освобождении заложников и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, как, когда и даже стоит ли осуществлять вторжение", — говорится в материале.

По словам чиновников Минобороны США, Израиль, вероятно, проводит поэтапную операцию, когда небольшие разведывательные подразделения продвигаются в Газу для обнаружения боевиков ХАМАС.

"Как только обнаруживаются слабые места, швы и пробелы, они вводят основные штурмовые силы", — сказал бывший высокопоставленный чиновник по вопросам ближневосточной политики в Пентагоне и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой.

По словам генерала армии США Фредерика Ходжеса, вышеупомянутая тактика позволяет уменьшить или ограничить количество жертв, а также сопутствующие убытки зданиям.

Напомним, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар впервые публично выступил с начала войны в Израиле. Он предложил провести обмен всех заложников на заключенных в тюрьмах Израиля.

Также мы писали, что президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль "перешел красную границу". По его словам, это может заставить всех принять меры.