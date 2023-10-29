ЦАХАЛ за добу атакував 450 цілей у Секторі Гази, — армія Ізраїлю

Атака на об'єкти Сектора Гази. Фото: EPA

Сили ЦАХАЛу продовжують наземні операції у Секторі Гази. За минулу добу армія Ізраїлю завдала ударів по понад 450 об'єктах терористів.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Читайте також:

Удари по Сектору Гази

"За минулу добу винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 450 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС в секторі Газа, включаючи центри оперативного командування, спостережні пункти і пускові установки протитанкових ракет", — йдеться у повідомленні.

Так, у рамках розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет.

Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об'єкти терористів.

Поранення ізраїльських військових

"Вночі офіцер ЦАХАЛу отримав важкі поранення в результаті попадання мінометного снаряда в північній частині сектора Газа. Крім того, солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з терористами на півночі сектора Газа", — зазначили в ізраїльській армії.

Відомо, що офіцер і солдат були евакуйовані до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в секторі Гази. За його словами, розпочався другий етап війни.

Також ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАС. Йдеться про Асема Абу Ракабі.