ЦАХАЛ за добу атакував 450 цілей у Секторі Гази, — армія Ізраїлю
Сили ЦАХАЛу продовжують наземні операції у Секторі Гази. За минулу добу армія Ізраїлю завдала ударів по понад 450 об'єктах терористів.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Удари по Сектору Гази
"За минулу добу винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 450 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС в секторі Газа, включаючи центри оперативного командування, спостережні пункти і пускові установки протитанкових ракет", — йдеться у повідомленні.
Так, у рамках розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет.
Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об'єкти терористів.
Поранення ізраїльських військових
"Вночі офіцер ЦАХАЛу отримав важкі поранення в результаті попадання мінометного снаряда в північній частині сектора Газа. Крім того, солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з терористами на півночі сектора Газа", — зазначили в ізраїльській армії.
Відомо, що офіцер і солдат були евакуйовані до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в секторі Гази. За його словами, розпочався другий етап війни.
Також ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАС. Йдеться про Асема Абу Ракабі.
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