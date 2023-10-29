ЦАХАЛ за сутки атаковал 450 целей в Секторе Газа — армия Израиля

Атака на объекты Сектора Газа. Фото: EPA

Силы ЦАХАЛа продолжают наземные операции в секторе Газа. За минувшие сутки армия Израиля нанесла удары по более чем 450 объектам террористов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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Удары по Сектору Газы

"За минувшие сутки истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая центры оперативного командования, наблюдательные пункты и пусковые установки противотанковых ракет", — говорится в сообщении.

Так, в рамках расширения наземных операций объединенные боевые группы нанесли удары по пытавшимся атаковать войска террористическим ячейкам, а также по террористическим ячейкам, которые планировали осуществить пуски противотанковых ракет.

Кроме того, сухопутные войска направляли самолеты ЦАХАЛа на объекты террористов.

Ранения израильских военных

"Ночью офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения в результате попадания минометного снаряда в северной части сектора Газа. Кроме того, солдат ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести во время столкновения с террористами на севере сектора Газа", — отметили в израильской армии.

Известно, что офицер и солдат были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в Секторе Газа. По его словам, начался второй этап войны.

Также, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.