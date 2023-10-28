Прем'єр Ізраїлю підтвердив початок наземної операції в Газі та назвав її цілі

Беньямін Нетаньягу під час конференції. Фото: timesofisrael.com

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції в секторі Гази. За його словами, розпочався другий етап війни.

Про це повідомив Беньямін Нетаньягу під час прес-конференції, передає видання Times of Israel.

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За словами прем'єра, рішення про початок операції прийняли "одноголосно" як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

Серед цілей операції Нетаньягу назвав:

знищення військових і управлінських можливостей ХАМАС;

повернення заручників додому.

"Наші командири та солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація та національне керівництво. Вони сповнені рішучості викорінити це зло зі світу для нашого існування і, я додаю, для всього людства", — додав прем'єр.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.

У відповідь на це в ООН закликали негайно припинити вогонь та ухвалили резолюцію.

Пізніше стало відомо, що ізраїльські танки і сухопутні війська увійшли в сектор Гази. Вони показали кадри зі своєї спецоперації.

Також ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАС. Йдеться про Асема Абу Ракабі.

У відповідь на операцію турецький президент Ердоган зібрав мільйонний мітинг і погрожує визнати Ізраїль воєнним злочинцем.