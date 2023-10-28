В Ізраїлі заявили про новий етап війни в секторі Гази

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише AP.

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За його словами, "земля в Газі затремтіла", а війна проти бойовиків ХАМАС вступила до нової стадії.

"Ми перейшли до наступного етапу війни. Вчора ввечері в секторі Гази затряслася земля. Ми атакували над землею і під землею... Інструкції силам зрозумілі. Кампанія триватиме до подальшого повідомлення", — зауважив він.

Велика кількість загиблих

Своєю чергою у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали "до гуманності всіх тих, хто має на це владу, щоб негайно припинити бойові дії" в Газі.

"Поранених з кожною годиною стає більше. Але швидка допомога не може доїхати до них через відключення зв'язку. Морги переповнені. Більше половини загиблих — жінки та діти", – йдеться в повідомленні.

За словами жителів Гази, бомбардування є найінтенсивнішими за весь час війни.

"За даними Міністерства охорони здоров'я території, кількість загиблих серед палестинців у секторі Гази в суботу зросла до трохи більше 7 700 осіб із 7 жовтня, із 377 смертей, зареєстрованих із пізньої п'ятниці. Більшість загиблих були жінками та неповнолітніми", — наголосили у повідомленні.

Загроза від бойовиків для мирних жителів

Зазначається, що головною метою для армії Ізраїлю є придушення правлячої групи території Гази після того, як ХАМАС розпочав вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня.

В Ізраїлі заявили, що удари їхньої армії спрямовані на бойовиків ХАМАС та інфраструктурні об'єкти. Проте терористи розташовані біля мирних жителів, тим самим піддають їх небезпеки.

Нагадаємо, ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.