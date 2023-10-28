Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Ізраїлі заявили про новий етап війни в секторі Гази arrow

В Ізраїлі заявили про новий етап війни в секторі Гази

28 жовтня 2023 18:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі заявили про новий етап війни в секторі Гази
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише AP.

Читайте також:

Нова стадія війни в Ізраїлі

За його словами, "земля в Газі затремтіла", а війна проти бойовиків ХАМАС вступила до нової стадії. 

"Ми перейшли до наступного етапу війни. Вчора ввечері в секторі Гази затряслася земля. Ми атакували над землею і під землею... Інструкції силам зрозумілі. Кампанія триватиме до подальшого повідомлення", — зауважив він.

Велика кількість загиблих

Своєю чергою у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали "до гуманності всіх тих, хто має на це владу, щоб негайно припинити бойові дії" в Газі.

"Поранених з кожною годиною стає більше. Але швидка допомога не може доїхати до них через відключення зв'язку. Морги переповнені. Більше половини загиблих — жінки та діти", – йдеться в повідомленні.

За словами жителів Гази, бомбардування є найінтенсивнішими за весь час війни.

"За даними Міністерства охорони здоров'я території, кількість загиблих серед палестинців у секторі Гази в суботу зросла до трохи більше 7 700 осіб із 7 жовтня, із 377 смертей, зареєстрованих із пізньої п'ятниці. Більшість загиблих були жінками та неповнолітніми", — наголосили у повідомленні. 

Загроза від бойовиків для мирних жителів

Зазначається, що головною метою для армії Ізраїлю є придушення правлячої групи території Гази після того, як ХАМАС розпочав вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня. 

В Ізраїлі заявили, що удари їхньої армії спрямовані на бойовиків ХАМАС та інфраструктурні об'єкти. Проте терористи розташовані біля мирних жителів, тим самим піддають їх небезпеки. 

Нагадаємо, ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі