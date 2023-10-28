В Израиле заявили о новом этапе войны в секторе Газа

Израильские военные. Фото: Reuters

Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет AP.

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По его словам, "земля в Газе задрожала", а война против боевиков ХАМАС вступила в новую стадию.

"Мы перешли к следующему этапу войны. Вчера вечером в секторе Газа затряслась земля. Мы атаковали над землей и под землей... Инструкции силам понятны. Кампания будет продолжаться до последующего сообщения", — отметил он.

Большое количество погибших

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения призвали "к гуманности всех тех, кто имеет на это власть, чтобы немедленно прекратить боевые действия" в Газе.

"Раненых с каждым часом становится больше. Но скорая помощь не может доехать до них из-за отключения связи. Морги переполнены. Более половины погибших — женщины и дети", — говорится в сообщении.

По словам жителей Газы, бомбардировки самые интенсивные за все время войны.

"По данным Министерства здравоохранения территории, число погибших среди палестинцев в секторе Газа в субботу возросло до чуть более 7 700 человек с 7 октября, из 377 смертей, зарегистрированных с поздней пятницы. Большинство погибших были женщинами и несовершеннолетними", — отметили в сообщении.

Угроза боевиков для мирных жителей

Отмечается, что главной целью армии Израиля является подавление правящей группы территории Газы после того, как ХАМАС начал вторжение в Израиль 7 октября.

В Израиле заявили, что удары армии направлены на боевиков ХАМАС и инфраструктурные объекты. Однако террористы расположены у мирных жителей, тем самым подвергая их опасности.

Напомним, израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.