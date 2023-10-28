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Премьер Израиля подтвердил начало наземной операции в Газе и назвал ее цели

28 октября 2023 21:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Премьер Израиля подтвердил начало наземной операции в Газе и назвал ее цели
Беньямин Нетаньяху во время конференции. Фото: timesofisrael.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, начался второй этап войны.

Об этом сообщил Беньямин Нетаньяху во время пресс-конференции, передает издание Times of Israel.

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По словам премьера, решение о начале операции приняли "единогласно" как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Среди целей операции Нетаньяху назвал:

  • уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС;
  • возвращение заложников на дом.

"Наши командиры и солдаты, воюющие на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство. Они полны решимости искоренить это зло из мира для нашего существования и, я добавляю, для всего человечества", — добавил премьер.

Наземная операция Израиля

Напомним, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

В ответ на это ООН призвали немедленно прекратить огонь и приняли резолюцию.

Позже стало известно, что израильские танки и сухопутные войска вошли в сектор Газа. Они показали кадры по своей спецоперации.

Также, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

В ответ на операцию турецкий президент Эрдоган собрал миллионный митинг и пригрозил признать Израиль военным преступником.

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