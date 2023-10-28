Премьер Израиля подтвердил начало наземной операции в Газе и назвал ее цели
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, начался второй этап войны.
Об этом сообщил Беньямин Нетаньяху во время пресс-конференции, передает издание Times of Israel.
Нетаньяху о наземной операции в Газе
По словам премьера, решение о начале операции приняли "единогласно" как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.
Среди целей операции Нетаньяху назвал:
- уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС;
- возвращение заложников на дом.
"Наши командиры и солдаты, воюющие на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство. Они полны решимости искоренить это зло из мира для нашего существования и, я добавляю, для всего человечества", — добавил премьер.
Наземная операция Израиля
Напомним, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных сделок в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.
В ответ на это ООН призвали немедленно прекратить огонь и приняли резолюцию.
Позже стало известно, что израильские танки и сухопутные войска вошли в сектор Газа. Они показали кадры по своей спецоперации.
Также, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.
В ответ на операцию турецкий президент Эрдоган собрал миллионный митинг и пригрозил признать Израиль военным преступником.
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