Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Лідер ХАМАС запропонував обміняти всіх заручників arrow

Лідер ХАМАС запропонував обміняти всіх заручників

29 жовтня 2023 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Що сказав лідер ХАМАС Яхья Сінвар під час свого звернення
Лідер ХАМАС Яхья Сінвар. Фото: Attia Muhammed/Flash90
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.

Про це пише BBC.

Читайте також:

Заява Яхья Сінвара щодо заручників

Зазначається, що лідер ХАМАС запропонував звільнити всіх полонених, яких утримують в секторі Гази на всіх ув'язнених бойовиків ХАМАС, яких тримають в ізраїльських в'язницях.

Така його заява стала першою, починаючи з 7 жовтня.

"Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору", — написав Сінвар у заяві, яка опублікована на офіційному сайті угруповання. 

Наразі немає реакції влади Ізраїлю на цю пропозицію.

Що відомо про війну в Ізраїлі станом на зараз

Сили ЦАХАЛу продовжують наземні операції у секторі Гази. За минулу добу армія Ізраїлю завдала ударів по понад 450 об'єктах терористів.

Також ми писали, що Ізраїль відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана до громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.

Нагадаємо, раніше палестинці звинуватили Ізраїль у закритті телекомунікаційних мереж. За інформацією уряду США, Ізраїль контролює палестинські частоти мобільного зв’язку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі