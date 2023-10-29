Що сказав лідер ХАМАС Яхья Сінвар під час свого звернення

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар. Фото: Attia Muhammed/Flash90

Лідер ХАМАС у секторі Гази Яхья Сінвар вперше публічно виступив з початку війни в Ізраїлі. Він запропонував провести обмін всіх заручників на в'язнів у в'язницях Ізраїлю.

Про це пише BBC.

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Заява Яхья Сінвара щодо заручників

Зазначається, що лідер ХАМАС запропонував звільнити всіх полонених, яких утримують в секторі Гази на всіх ув'язнених бойовиків ХАМАС, яких тримають в ізраїльських в'язницях.

Така його заява стала першою, починаючи з 7 жовтня.

"Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору", — написав Сінвар у заяві, яка опублікована на офіційному сайті угруповання.

Наразі немає реакції влади Ізраїлю на цю пропозицію.

Що відомо про війну в Ізраїлі станом на зараз

Сили ЦАХАЛу продовжують наземні операції у секторі Гази. За минулу добу армія Ізраїлю завдала ударів по понад 450 об'єктах терористів.

Також ми писали, що Ізраїль відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана до громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.

Нагадаємо, раніше палестинці звинуватили Ізраїль у закритті телекомунікаційних мереж. За інформацією уряду США, Ізраїль контролює палестинські частоти мобільного зв’язку.