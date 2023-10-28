Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ізраїль у відповідь на заяву Маска погрожує знищувати Starlink в Газі arrow

Ізраїль у відповідь на заяву Маска погрожує знищувати Starlink в Газі

28 жовтня 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль у відповідь на заяву Маска погрожує знищувати Starlink в Газі
Підприємець Ілон Маск. Фото: Bloomberg
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після намірів Ілона Маска повернути супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази, влада Ізраїлю наголосила застосовувати усі засоби у боротьбі з цим. Там також заявили про припинення усіх контактів з компанією. 

Про це заявили у Міністерстві зв'язку Ізраїлю.

Читайте також:

Реакція Ізраїлю

Так, Ізраїль погрожує знищувати усі системи супутникового зв'язку у секторі Гази. 

"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС — це ІДІЛ. Можливо, Маск захоче обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, літніх людей", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що припиняють усі зв'язки зі  Starlink.

Маск поверне Starlink у сектор Гази
Реакція Ізраїлю на повернення Starlink у сектор Гази. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск заявив, що поверне супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази. Він нібито допомагатиме міжнародним організаціям, які опікуються наданням гуманітарної допомоги. 

Додамо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі