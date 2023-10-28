Ізраїль у відповідь на заяву Маска погрожує знищувати Starlink в Газі
Після намірів Ілона Маска повернути супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази, влада Ізраїлю наголосила застосовувати усі засоби у боротьбі з цим. Там також заявили про припинення усіх контактів з компанією.
Про це заявили у Міністерстві зв'язку Ізраїлю.
Реакція Ізраїлю
Так, Ізраїль погрожує знищувати усі системи супутникового зв'язку у секторі Гази.
"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС — це ІДІЛ. Можливо, Маск захоче обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, літніх людей", — йдеться у повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що припиняють усі зв'язки зі Starlink.
Нагадаємо, підприємець Ілон Маск заявив, що поверне супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази. Він нібито допомагатиме міжнародним організаціям, які опікуються наданням гуманітарної допомоги.
Додамо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.
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