Ізраїль у відповідь на заяву Маска погрожує знищувати Starlink в Газі

Підприємець Ілон Маск. Фото: Bloomberg

Після намірів Ілона Маска повернути супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази, влада Ізраїлю наголосила застосовувати усі засоби у боротьбі з цим. Там також заявили про припинення усіх контактів з компанією.

Про це заявили у Міністерстві зв'язку Ізраїлю.

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Реакція Ізраїлю

Так, Ізраїль погрожує знищувати усі системи супутникового зв'язку у секторі Гази.

"ХАМАС використовуватиме його для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС — це ІДІЛ. Можливо, Маск захоче обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, літніх людей", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що припиняють усі зв'язки зі Starlink.

Реакція Ізраїлю на повернення Starlink у сектор Гази. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск заявив, що поверне супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази. Він нібито допомагатиме міжнародним організаціям, які опікуються наданням гуманітарної допомоги.

Додамо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.