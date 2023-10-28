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Израиль в ответ на заявление Маска грозится уничтожать Starlink в Газе

28 октября 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Израиль в ответ на заявление Маска грозится уничтожать Starlink в Газе
Предприниматель Илон Маск. Фото: Bloomberg
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После намерений Илона Маска вернуть спутниковую связь Starlink в сектор Газа, власти Израиля отметили применение всех средств в борьбе с этим. Там также заявили о прекращении всех контактов с компанией.

Об этом заявили в министерстве связи Израиля.

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Реакция Израиля

Так, Израиль угрожает уничтожать все системы спутниковой связи в секторе Газа.

"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС — это ИГИЛ. Возможно, Маск захочет обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что прекращают все связи со Starlink.

Маск вернет Starlink в сектор Газа
Реакция Израиля на возвращение Starlink в сектор Газа. Фото: скриншот из Twitter

Напомним, предприниматель Илон Маск заявил, что вернет спутниковую связь Starlink в сектор Газа. Он якобы будет помогать международным организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Добавим, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

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