Маск поверне Starlink у сектор Гази

Підприємець Ілон Маск. Фото: Reuters

Відомий мільярдер та підприємець Ілон Маск заявив, що поверне супутниковий зв'язок Starlink у сектор Гази. Він нібито допомагатиме міжнародним організаціям, які опікуються наданням гуманітарної допомоги.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці в Twitter.

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Заява Маска

"Starlink підтримуватиме зв'язок та допомагатиме міжнародним організаціям у секторі Гази", — написав Маск.

Інформація про повернення супутникового зв'язку. Фото: скриншот з Twitter

Як відомо, Маск прийняв таке рішення після того, як представниця США Олександрія Окасіо-Кортес заявила, що відключення будь-якого зв'язку в Газі є неприйнятним. Також вона додала, що журналісти, медичні працівники та гуманітарні організації "опинилися під загрозою" через відключення комунікацій.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 жовтня, армія Ізраїлю оголосила про розширення наземних операцій у Газі. ЦАХАЛ готовий "на всіх фронтах" захищати безпеку країни.

У відповідь на це в ООН закликали негайно припинити вогонь та ухвалили резолюцію.

Пізніше стало відомо, що ізраїльські танки і сухопутні війська увійшли в сектор Гази. Вони показали кадри зі своєї спецоперації.

Також ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю заявили про знищення керівника повітряної мережі ХАМАС. Йдеться про Асема Абу Ракабі.

У відповідь на операцію турецький президент Ердоган зібрав мільйонний мітинг і погрожує визнати Ізраїль воєнним злочинцем.