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Маск вернет Starlink в сектор Газа

28 октября 2023 18:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маск вернет Starlink в сектор Газа
Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Известный миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что вернет спутниковую связь Starlink в сектор Газа. Он якобы будет помогать международным организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

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"Starlink будет поддерживать связь и помогать международным организациям в секторе Газа", — написал Маск.

Маск вернул спутниковую связь в Сектор Газа
Информация о возврате спутниковой связи. Фото: скриншот из Twitter

Как известно, Маск принял такое решение после того, как представительница США Александрия Окасио-Кортес заявила, что отключение любой связи в Газе неприемлемо. Также она добавила, что журналисты, медицинские работники и гуманитарные организации "оказались под угрозой" из-за отключения коммуникаций.

Наземная операция Израиля

Напомним, в пятницу, 27 октября, армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Газе. ЦАХАЛ готов "на всех фронтах" защищать безопасность страны.

В ответ на это ООН призвала немедленно прекратить огонь и приняла резолюцию.

Позже стало известно, что израильские танки и сухопутные войска вошли в сектор Газа. Они показали кадры со своей спецоперации.

Также ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля заявили об уничтожении руководителя воздушной сети ХАМАС. Речь идет об Асеме Абу Ракаби.

В ответ на операцию турецкий президент Эрдоган собрал миллионный митинг и пригрозил признать Израиль военным преступником.

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