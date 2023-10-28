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Ердоган хоче стати посередником у війні між Ізраїлем та ХАМАС

28 жовтня 2023 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ердоган хоче стати посередником у війні між Ізраїлем та ХАМАС
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Він сподівається, що його пропозицію схвалять.

Про це повідомив полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор.

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За словами Макгрегора, Ердоган вже підготував підґрунтя для можливого військового втручання Туреччини в ізраїльський регіональний конфлікт. 

"Ердоган попереджає ізраїльтян і нас: ви отримаєте повномасштабну війну", — додав полковник армії США у відставці.

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Допис Макгрегора. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Ізраїль повинен негайно вийти зі "стану божевілля". Він закликав країну припинити атаки по Газі.

Також ми писали, що Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів Туреччини виходити на мітинг та підтримати палестинців. Акція запланована на сьогодні, 28 жовтня, у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

Додамо, президент Туреччини заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. Натомість він вважає їх групою визволителів та моджахедів.

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