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Эрдоган хочет стать посредником в войне между Израилем и ХАМАС

28 октября 2023 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эрдоган хочет стать посредником в войне между Израилем и ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником в конфликте между Израилем и ХАМАС. Он надеется, что его предложение будет одобрено.

Об этом сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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По словам Макгрегора, Эрдоган уже подготовил основу для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт.

"Эрдоган предупреждает израильтян и нас: вы получите полномасштабную войну", — добавил полковник армии США в отставке.

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Пост Макгрегора. Фото: скриншот

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.

Также мы писали, что Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей Турции выходить на митинг и поддержать палестинцев. Акция запланирована на сегодня, 28 октября, в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Добавим, президент Турции заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.

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