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Ізраїль контролює палестинський мобільний зв’язок та телекомунікаційну інфраструктуру, — NYT

28 жовтня 2023 18:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ізраїль контролює палестинський мобільний зв’язок та телекомунікаційну інфраструктуру, — NYT
Ілюстративне фото. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Палестинці звинуватили Ізраїль у закритті телекомунікаційних мереж. За інформацією уряду США, Ізраїль контролює палестинські частоти мобільного зв’язку

Про це повідомляє The New York Times.

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Ізраїльські офіційні особи відмовилися коментувати звинувачення палестинців у тому, що Ізраїль вчора ввечері закрив телекомунікаційні мережі Гази, спричинивши інформаційне затемнення.

Разом з тим, за інформацією уряду США, Ізраїль контролює палестинські частоти мобільного зв’язку та телекомунікаційну інфраструктуру.

Скріншот новини
Скріншот новини. Фото: NYT

Останні відомості про війну в секторі Гази

Ізраїльські війська все ще перебувають в секторі Гази. Минуло більше 12 годин після входу на територію. Жителі анклаву, яким вдалося обійти знеструмлення комунікацій, описали жахливу ніч у темряві, яка переривалася гуркотом авіаударів і тремтінням будівель.

У п'ятницю ввечері Ізраїль здійснив вторгнення в Газу після початку інтенсивного бомбардування з артилерією та авіаударами, повідомили військові. Вони не назвали присутність військ у Газі повномасштабним вторгненням, яке Ізраїль погрожував розпочати, але це вторгнення стане їхньою наймасштабнішою наземною операцією в анклаві після нападу ХАМАС на Ізраїль, у результаті якого загинуло понад 1400 мирних жителів і військових.

Нагадаємо, Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

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